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وول ستريت جورنال: السعودي تقدم عرضاً مقابل التطبيع

منذ ساعة واحدة
وول ستريت جورنال: السعودي تقدم عرضاً مقابل التطبيع

 

وطنا اليو – رصد – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية عرضت تجديد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

وادعت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين سعوديين ومسؤولين فلسطينيين سابقين، أن العرض “مؤشر على الجهد السعودي لتذليل العقبات أمام المساعي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وأشارت إلى أن السعودية “تحاول ضمان دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب إسرائيل”.

واعتبرت أن ذلك “سيعطي شرعية أوسع لأي اتفاق محتمل وسيمنع توجيه اتهامات للرياض بأنها ستضحي بفكرة الدولة الفلسطينية في المنطقة من أجل تحقيق أهدافها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “السلطة الفلسطينية توفد مسؤولين رفيعي المستوى إلى السعودية الأسبوع المقبل، لمناقشة ما يمكن أن تقدمه الرياض في المحادثات مع إسرائيل لتعزيز وتسهيل إقامة دولة فلسطينية مستقبلية”.

وأوضحت أن “السلطة الفلسطينية تحاول في ظل الظروف الراهنة تعزيز مصالحها”.


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