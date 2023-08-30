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وزير التربية ينعى الطالبين محمد ويامن عباسي

منذ ساعة واحدة
وزير التربية ينعى الطالبين محمد ويامن عباسي

وطنا اليوم:نعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الطالبين الشقيقين محمد ويامن فارس عباسي.
وذكرت وزارة التربية عبر حسابها على فيسبوك: ينعى وزيرُ التَّربية والتعليم والأسرة التَّربويَّة، الطالبين (محمد ويامن فارس عباسي) من طلبة الصف التمهيدي في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المختلطة الثانوية / مديرية لواءي الطيبة والوسطية.. أسكن الله روحَ الفقيدين الجنَّة، وألْهَمَ ذويهما الصَّبْر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وارتفع عدد الوفيات إلى 5 في حادث الدعس الذي وقع على الطريق الرابط بين بلدتي حوفا وقميم في محافظة إربد، وإصابة آخرين بجروح خطيرة في ليلة الاثنين.
وأكدت إدارة السير أن سبب الحادث كان نتيجة استعراض وتهور غير مسؤول، حيث كانت مركبتين تتسابقان بسرعة جنونية على الطريق الرابط بين بلدتي حوفا وقميم


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