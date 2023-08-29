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عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية إلى الأردن

منذ ساعتين
عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية إلى الأردن

وطنا اليوم:ينتهي الأربعاء تأثير الكتلة الهوائية مُعتدلة الحرارة و الأكثر رطوبة من المُعتاد التي امتدت طوال الأسبوع الحالي، وفق ما أفاد مركز طقس العرب الإقليمي.
وقال إن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي إلى مُعدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بل و تتجاوز معدلاتها مع نهاية الأسبوع.

أجواء صيفية اعتيادية
وتوقع طقس العرب، ارتفاع درجات الحرارة الأربعاء، وأن تسود أجواء صيفية اعتيادية في عموم المناطق، في حين تعود الأجواء الصيفية الحارة الاعتيادية لمناطق الأغوار و البحر الميت و العقبة بعد انخفاضها مؤقتاً خلال الأيام الماضية.
وبحسب طقس العرب، ترتفع العظمى في عمان و المدن الأردنية لتبلغ 30 مئوية أو أكثر بقليل، في حين تستمر الأجواء اللطيفة و الرطبة في ساعات الليل.
يُذكر أن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها مع نهاية الأسبوع، بحيث تتجاوز مُعدلاتها الاعتيادية بقليل، مع أجواء صيفية اعتيادية في عمان و المدن الأردنية


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