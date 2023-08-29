العُماني رشيد اليافعي مدربا جديدا لنادي الوحدات لكرة القدم

وطنا اليوم:أعلن نادي الوحدات الثلاثاء، تعيين العُماني رشيد اليافعي مديراً فنياً لفريق كرة القدم، خلفا للبوسني داركو نيستوروفيتش المُستقيل.

وكتب الوحدات عبر صفحته في “فيسبوك”، أن “العُماني رشيد اليافعي مديراً فنياً لكرة ‘الأخضر‘”.

ويحتل الوحدات ثانيا في ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم خلف الحسين المتصدر. وفي الجولة الماضية انتصر الوحدات على الفيصلي في قمة الجولة الرابعة من البطولة بـ 3-2.

وتوج الوحدات بلقب كأس السوبر لكرة القدم على حساب الفيصلي قبل انطلاق بطولة دوري المحترفين.