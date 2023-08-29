بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

العُماني رشيد اليافعي مدربا جديدا لنادي الوحدات لكرة القدم

منذ 11 ثانية
العُماني رشيد اليافعي مدربا جديدا لنادي الوحدات لكرة القدم

وطنا اليوم:أعلن نادي الوحدات الثلاثاء، تعيين العُماني رشيد اليافعي مديراً فنياً لفريق كرة القدم، خلفا للبوسني داركو نيستوروفيتش المُستقيل.
وكتب الوحدات عبر صفحته في “فيسبوك”، أن “العُماني رشيد اليافعي مديراً فنياً لكرة ‘الأخضر‘”.
ويحتل الوحدات ثانيا في ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم خلف الحسين المتصدر. وفي الجولة الماضية انتصر الوحدات على الفيصلي في قمة الجولة الرابعة من البطولة بـ 3-2.
وتوج الوحدات بلقب كأس السوبر لكرة القدم على حساب الفيصلي قبل انطلاق بطولة دوري المحترفين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:04

بلدية سحاب توقع اتفاقية مع حكومة مقاطعة بازل السويسرية

19:58

الصندوق السعودي للتنمية سلم 8 مشاريع لوزارة التربية بكلفة 24 مليون دينار

19:38

التعليم العالي تعلن أسماء 514 طالبا وطالبة لم يتقدموا للاستفادة من المكرمة

19:27

بغياب بوتين.. إقامة مراسم جنازة قائد فاغنر بريغوجين

19:26

قاسم قصير يكتب: عن مسؤولية الأردن تجاه لبنان وشعبه

19:19

رجالات عشيرة المجالي يصدرون بيانا شديد اللهجة

19:12

طائرة سياح عارضة من إسبانيا تحط في مطار الملكة علياء

19:10

بالتفاصيل .. حلول مرورية للحد من الأزمات في عمّان

19:04

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق الأربعاء

19:02

توريد 2774 طن خضروات وفواكه إلى سوق الجملة في عمان

18:49

لأول مرة.. سلاح الجو الملكي يشارك بمعرض بوخارست الدولي في مطار بانيسا

18:42

الحنيطي: القوات المسلحة تسخر الإمكانيات للدفاع عن حدود المملكة

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-8-2023وفاة العين جمال الشوابكةوفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليبوفيات الاثنين 28-8-2023وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمالية