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بلدية سحاب توقع اتفاقية مع حكومة مقاطعة بازل السويسرية

منذ 5 ثواني
بلدية سحاب توقع اتفاقية مع حكومة مقاطعة بازل السويسرية

وطنا اليوم:وقّع رئيس بلدية سحاب، عباس محارمة، بالتعاون ورئيس حكومة مقاطعة بازل بيت جيمس في سويسرا، اتفاقية توأمة تهدف إلى إنشاء حدائق خضراء وصيانة ملاعب ، فضلاً عن إقامة مشاريع تنموية بقيمة تبلغ 1.5 مليون دينار.
وأضاف محارمة أن الاتفاقية ستمهد الطريق أمام آفاق جديدة لتعزيز التعاون المشترك، مما سينعكس إيجاباً على حياة سكان المنطقة.
وأكد محارمة أن الأردن يواجه تحديات كبيرة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمائية، مضيفا أن التحديات أدت إلى تآكل البنية التحتية في القطاعات الحيوية والخدمية، التي تُخصص لخدمة عدد محدود من المواطنين، وتأثيرات سلبية على مصادر المياه والطاقة، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات


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