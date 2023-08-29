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بالتفاصيل .. حلول مرورية للحد من الأزمات في عمّان

منذ ساعة واحدة
بالتفاصيل .. حلول مرورية للحد من الأزمات في عمّان

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس محمد جدوع، المباشرة بمجموعة من الحلول المرورية على أرض الواقع للحد من الأزمات والبؤر الساخنة في العاصمة.
وتحدث مساء الثلاثاء، عن المباشرة بتوسيعات لشارع نور سلطان نزارباييف (مدخل منطقة طارق) لتسير المركبات المتجهة من جامعة العلوم الإسلامية إلى دوار المشاغل دون أن تتوقف على الإشارة الضوئية.
وأشار إلى العمل على إزالة دوار المشاغل وتركيب إشارة ضوئية بدلا منه لإدارة العملية المرورية، مشيرا إلى أن نظامها سيكون شبيها لتقاطعات السابع والسادس والخامس.
وبين أنه تم إلغاء إشارة مستشفى الملكة علياء العسكري وتحويلها إلى نظام “الفلشر”، بحيث بات على المركبات القادمة من منطقة الخزنة إلى حراج طبربور التوجه إلى جسر أكاديمية الشرطة الملكية، مشيرا إلى تحسن الحركة المرورية في موقع الإشارة.
ولفت إلى دراسة حلول مرورية لشارع الاستقلال لتخفيف الازدحامات على دوار الداخلية، من خلال بحث إمكانية إنشاء سقف لنفق الدوار للحركة ما بين شارع الاستقلال والشميساني للمباشرة بتحويل الدوار إلى إشارة ضوئية.
ونوه إلى المباشرة بتركيب إشارات ضوئية على دوار الشميساني، لتنظيم دخول المركبات القادمة إليه من الدوار الثالث والدوار الرابع وشارع سليمان النابلسي والشميساني، ولتلافي تداخل حركة السير فيه بأوقات الذروة الصباحية والمسائية.
وذكر العمل على تنظيم تقاطع الملكة زين الشرف مع طريق المطار من خلال تركيب إشارات ضوئية على الالتفافات ما بين الشارعين.

** مدينة ذكية ونقل عام

وقال إن الأمانة باشرت العمل على مشروع المدينة الذكية بالتزامن مع بدء سريان قانون السير المعدل، مؤكدا أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة وشاشات إلكترونية لبث الرسائل، إضافة إلى تنظيم المواقف، وجميعها لضبط سلوك السائقين.
كما تحدث عن أهمية قطاع النقل العام في التخفيف من الازدحامات المرورية، حيث باشرت الأمانة بمجموعة مشاريع من باص عمّان إلى الباص سريع التردد، منوها بأن عدد المركبات التي تسير في شوارع العاصمة يبلغ نحو 1.5 مليون مركبة، ما بين المركبات الموجودة فيها والقادمة من المحافظات


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