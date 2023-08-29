بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق الأربعاء

منذ ساعة واحدة
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق الأربعاء

وطنا اليوم:تعتزم شركة كهرباء إربد إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي، الأربعاء، عن منطقتي أم حسين ومنشية الخليفة، في البادية الشمالية، بمحافظة المفرق، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
يكون الفصل المبرمج للتيار الكهربائي في منطقة أم حسين سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4:30 مساءً، فيما ستكون فترة الفصل عن منطقة منشية الخليفة من 9:30 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:07

العُماني رشيد اليافعي مدربا جديدا لنادي الوحدات لكرة القدم

20:04

بلدية سحاب توقع اتفاقية مع حكومة مقاطعة بازل السويسرية

19:58

الصندوق السعودي للتنمية سلم 8 مشاريع لوزارة التربية بكلفة 24 مليون دينار

19:38

التعليم العالي تعلن أسماء 514 طالبا وطالبة لم يتقدموا للاستفادة من المكرمة

19:27

بغياب بوتين.. إقامة مراسم جنازة قائد فاغنر بريغوجين

19:26

قاسم قصير يكتب: عن مسؤولية الأردن تجاه لبنان وشعبه

19:19

رجالات عشيرة المجالي يصدرون بيانا شديد اللهجة

19:12

طائرة سياح عارضة من إسبانيا تحط في مطار الملكة علياء

19:10

بالتفاصيل .. حلول مرورية للحد من الأزمات في عمّان

19:02

توريد 2774 طن خضروات وفواكه إلى سوق الجملة في عمان

18:49

لأول مرة.. سلاح الجو الملكي يشارك بمعرض بوخارست الدولي في مطار بانيسا

18:42

الحنيطي: القوات المسلحة تسخر الإمكانيات للدفاع عن حدود المملكة

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-8-2023وفاة العين جمال الشوابكةوفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليبوفيات الاثنين 28-8-2023وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمالية