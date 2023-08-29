فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق الأربعاء

وطنا اليوم:تعتزم شركة كهرباء إربد إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي، الأربعاء، عن منطقتي أم حسين ومنشية الخليفة، في البادية الشمالية، بمحافظة المفرق، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

يكون الفصل المبرمج للتيار الكهربائي في منطقة أم حسين سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4:30 مساءً، فيما ستكون فترة الفصل عن منطقة منشية الخليفة من 9:30 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا.