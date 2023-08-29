بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التحقيق بإغلاق عضو لبلدية ججين ومنعه دخول المراجعين

منذ 7 ثواني
التحقيق بإغلاق عضو لبلدية ججين ومنعه دخول المراجعين

وطنا اليوم:تفاجأ مواطنون في منطقة ججين التابعة لبلدية غرب إربد اليوم الثلاثاء، بقيام عضو مجلس بلدي بإغلاق مبنى المنطقة بقفل اشتراه وطرده للموظفين العاملين والمراجعين.
وقال رئيس البلدية جمال البطاينة ، إنه تم احالة العضو إلى لجنة تحقيق شكلتها وزارة الإدارة المحلية، بعد قيامه بتصرف غير مقبول، بحجة احتجاجه على عدم وجود مدير المنطقة ومحاسبها علمًا بأنّهما معينان للعمل في منطقتي دوقرا وججين المجاورتين لبعضهما، ويصعب أن يفرز مدير ومحاسب لكل منطقة فيهما.
وبين البطاينة أنّ العضو تحجج بذلك وعدم قدرة المراجعين على استكمال معاملاتهم علمًا بأنّهم قادرون على إكمالها في أي منطقة تابعة للبلدية والمنطقتان لا تفصل بينهما مسافة بعيدة.
وبين البطاينة، أنّ تصرف عضو المجلس ليس الأول من نوعه، فقد قام ذاته بإحداث بلبلة داخل المجلس أكثر من مرة ورفع صوته بطريقة بأسلوب يبعد عن النقاش، واعتدى على ورشة لأعمدة إنارة في منطقته لأسباب مجهولة.
وأشار إلى أنّ البلدية أوصت بأنّ يكون الرد رادعًا، لأنّ الاحتجاج على سياسة إدارية محددة لها قنواتها القانونية المصانة، ولا يكون الاحتجاج بالاعتداء على مبنى منطقة تخدم مواطنين أو بتعالي الأصوات أمام مجلس البلدية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:21

تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لصيانة تلفريك عجلون

16:14

حادث سير مروع على شارع الـ (100)

16:02

الامانة: رخص مهن تقديم خدمة اصطفاف المركبات غير موقوفة

15:57

النقل: الانتهاء من أعمال طريق السلط-العارضة العام المقبل

15:53

فعاليات مخيم سوف تدعو الأحزاب السياسية لقرع بيوت المواطنين وحفزهم على المشاركة

14:49

مهم للأردنيين.. وقف كافة تراخيص شركات الفاليت في العاصمة

14:36

العثور على افعى سامة داخل حدائق الملك عبدالله باربد

14:34

مستشفى الجامعة يدعو أشخاصا لاستلام كتب تعيينهم (أسماء)

14:30

تجارة تونس : وصول شحنة بيك أب إلى الأردن قريبا

14:29

مدير الأمن العام يلتقي وفدا عسكريا للكاربينيري الإيطالي

14:26

النائب العكور يدعو الحكومة إلى الكفّ عن الاستعراض

14:19

ردم 5 آبار مخالفة في الرامة بالشونة الجنوبية

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-8-2023وفاة العين جمال الشوابكةوفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليبوفيات الاثنين 28-8-2023وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمالية