التحقيق بإغلاق عضو لبلدية ججين ومنعه دخول المراجعين

وطنا اليوم:تفاجأ مواطنون في منطقة ججين التابعة لبلدية غرب إربد اليوم الثلاثاء، بقيام عضو مجلس بلدي بإغلاق مبنى المنطقة بقفل اشتراه وطرده للموظفين العاملين والمراجعين.

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة ، إنه تم احالة العضو إلى لجنة تحقيق شكلتها وزارة الإدارة المحلية، بعد قيامه بتصرف غير مقبول، بحجة احتجاجه على عدم وجود مدير المنطقة ومحاسبها علمًا بأنّهما معينان للعمل في منطقتي دوقرا وججين المجاورتين لبعضهما، ويصعب أن يفرز مدير ومحاسب لكل منطقة فيهما.

وبين البطاينة أنّ العضو تحجج بذلك وعدم قدرة المراجعين على استكمال معاملاتهم علمًا بأنّهم قادرون على إكمالها في أي منطقة تابعة للبلدية والمنطقتان لا تفصل بينهما مسافة بعيدة.

وبين البطاينة، أنّ تصرف عضو المجلس ليس الأول من نوعه، فقد قام ذاته بإحداث بلبلة داخل المجلس أكثر من مرة ورفع صوته بطريقة بأسلوب يبعد عن النقاش، واعتدى على ورشة لأعمدة إنارة في منطقته لأسباب مجهولة.

وأشار إلى أنّ البلدية أوصت بأنّ يكون الرد رادعًا، لأنّ الاحتجاج على سياسة إدارية محددة لها قنواتها القانونية المصانة، ولا يكون الاحتجاج بالاعتداء على مبنى منطقة تخدم مواطنين أو بتعالي الأصوات أمام مجلس البلدية