تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لصيانة تلفريك عجلون

وطنا اليوم:قررت إدارة المناطق التنموية، تحديد يوم صيانة تلفريك عجلون الثلاثاء من كل أسبوع، بدلا من يوم الأحد كما كان سابقا، ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري في تصريح نقلته عنها وكالة الأنباء الأردنية بترا، إن إدارة المناطق التنموية تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع الريادي التنموي.

وأكدت الحياري، أن الموقع أصبح يشهد حركة إقبال متزايدة من السياح الأردنيين والأجانب