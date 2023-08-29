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الامانة: رخص مهن تقديم خدمة اصطفاف المركبات غير موقوفة

منذ ساعة واحدة
الامانة: رخص مهن تقديم خدمة اصطفاف المركبات غير موقوفة

وطنا اليوم:أكدت أمانة عمّان الكبرى أن رخص مهن تقديم خدمة اصطفاف المركبات غير موقوفة؛ مثل (المستشفيات والمولات والفنادق والمطاعم السياحية … إلخ).
وفي بيان صحفي صدر مساء الثلاثاء، قالت الأمانة إن عدد الرخص الصادرة والمجددة لشركات تقديم خدمة اصطفاف المركبات بلغت 134 رخصة لغاية تاريخه.
وبخصوص منح تصاريح خدمة اصطفاف المركبات، بينت الأمانة أنه تم تشكيل لجنة اصطفاف المركبات حسب نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لعام 2017 وتضم مندوبين عن محافظة العاصمة ومديرية الأمن العام وأمانة عمّان تمهيداً لمنح تصاريح الفالية (اصطفاف المركبات)


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