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النقل: الانتهاء من أعمال طريق السلط-العارضة العام المقبل

منذ ساعة واحدة
النقل: الانتهاء من أعمال طريق السلط-العارضة العام المقبل

وطنا اليوم:قال وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل ماهر أبو السمن، إن نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل طريق العارضة وتحويلة حمرة الصحن 59٪؜، ومن المنتظر إنهاء المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 26 مليون دينار، في الربع الثاني من العام المقبل.
ويتضمن المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.
ومن الجدير بالذكر، تم تمويل المشروع بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الاشغال العامة والاسكان


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