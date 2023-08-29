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مهم للأردنيين.. وقف كافة تراخيص شركات الفاليت في العاصمة

منذ ساعتين
مهم للأردنيين.. وقف كافة تراخيص شركات الفاليت في العاصمة

وطنا اليوم:قال عضو غرفة تجارة عمان فلاح الصغير، إنه تم ايقاف تراخيص شركات “الفاليت” في عمان، وذلك وفق ما أعلنت عنه أمانة عمان خلال اجتماعها مع غرفة تجارة عمان.
وأشار الصغير أن مشكلة “الفاليت” مؤرقة للأردنيين منذ سنوات، حيث أصبح العديد غير قادر على الاصطفاف أمام منزله بسبب تلك الشركات.
وبين أنه تم ايقاف ترخيص كافة الشركات منذ بداية السنة، مؤكداً أنه عند قيام أي شخص بتسليم سيارته للفاليت فهو المسؤول عن ذلك.
وأشار أن أمانة عمان في صدد تنظيم قانون جديد ينظم هذه المهنة في العاصمة عمان. ودعا المواطنين إلى تقديم شكوى بحق كل شخص لا يزال يستغل مهنة الفاليه على رقم 102 أو 911


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