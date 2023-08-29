الملك يشارك في تشييع جثمان العين الشوابكة

وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأمير هاشم بن عبدالله الثاني في مراسم تشييع جثمان الفريق الركن المتقاعد العين جمال الشوابكة اليوم الثلاثاء.

وحضر تشييع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة ومديري الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين ونواب وأعيان.

وتوفي العين الشوابكة يوم أمس الاثنين ، عن عمر يناهز 72 عاما إثر وعكة صحية أصابته خلال حضوره جلسة تشريعية في مجلس الأعيان