افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين الأردنيين في عمان بدعم من اورانج

وطنا اليوم:أقام مركز رواد الأعمال المهندسين “رام”، الاحد، حفلا للإعلان عن افتتاح حاضنة اعمال نقابة المهندسين الأردنيين في مجمع غداف بعمان، وذلك بهدف دعم ورعاية المهندسين الرياديين وتوفير مساحات تصنيع رقمي ومساحات ريادية، وتحويل أفكار المهندسين الى منتجات قابلة للتسويق.

وقدم نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي شكره لشركة اورانج لدعمهم حاضنة اعمال نقابة المهندسين، مؤكدا أهمية قيام النقابة بدورها في المسؤولية الاجتماعية ودور القطاع الخاص أيضا، والتشبيك فيما بينهم لدعم الشباب والابتكار وإطلاق طاقاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد على اهمية الشراكة والدور الذي تقوم به شركة اورانج في تعزيز ثقافة التصنيع الرقمي والابتكار وريادة الاعمال لدى المهندسين الاردنيين من خلال تمكينهم من استخدام ادوات التصنيع الرقمي المختلفة لابتكار منتجات وطنية منافسة وتطوير منتجات مبتكرة تعزز من قيمة الافكار الهندسية.

وأشاد المهندس سمارة بالجهود التي بذلتها لجنة مركز رواد الاعمال المهندسين رام في تجهيز حاضنة اعمال نقابة المهندسين، مؤكدا على ضرورة نقل التجربة الى كافة فروع نقابة المهندسين في المحافظات كون هناك العديد من الخيارات والفرص في العاصمة عمان ولابد من توفير تلك الفرص في المحافظات.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق، المهندس مثنى الغرايبة، إن الحل في مواكبة التطورات المتسارعة هو التكنولوجيا والصناعة وإعادة تشكيل دور نقابة المهندسين لتتعدى اعمالها مجال الانشاءات الى الدخول الى اشياء جديدة لبناء التكنولوجيا واحداث تأثير بالعالم.

من جانبها، أشادت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لـ Orange المهندسة رنا الدبابنة، بالجهود التي تبذلها نقابة المهندسين في مجال الريادة والابتكار، لافتة إلى أن Orange تؤمن انها تقود التغيير وتتعمق بالتفاصيل وتقدم كل الدعم للشباب من أجل تغيير العالم، ومؤكدة ضرورة قيام المهندسين بإعادة تأهيل انفسهم عبر كافة الوسائل المتاحة للتعاطي مع متغيرات الحياة ومواكبة التسارعات في الرقمنة والتكنولوجيا، حيث أنOrange ونقابة المهندسين شريكان اساسيان على مدار سنوات لتحقيق تلك الغاية للخروج لمجالات اوسع في الريادة والابتكار عبر توفير منصات تساهم في اخراج قصص نجاح مميزة.

ولفتت إلى أن الحاضنة تجسد التزامنا بتمكين الرياديين ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات الداعمة للريادة بشكل نوعي والحاضنات والمسرعات التي توسعنا بها لشمول مختلف محافظات المملكة، حيث ستقدم أورانج من خلال رعايتها آلة القطع بالليزر CNC ومعدات الطابعات ثلاثية الأبعاد لتمكين المهندسين من تطوير مهاراتهم في التصنيع الرقمي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وقال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إنه من الضروري الاستمرار بدراسة تخصصات الهندسة ذات العلاقة بالتكنولوجيا، خاصة تلك التي تتعلق بالصناعة، حيث الصناعة لا يمكن لها الاستمرار والمنافسة دون التكنولوجيا، إضافة إلى التركيز على تطوير المهارات والقدرات الذاتية للمهندسين لضمان حصولهم على الفرص المناسبة.

بدوره، أكد رئيس مركز رواد الاعمال المهندسين رام المهندس معتز العطين، أنه سيتم من خلال الحاضنة عمل برامج احتضان للمهندسين يتم من خلالها توفير التدريب والتوجيه اللازم لهم لتطوير أفكارهم الريادية.

وأشار إلى أن مدة تدريب كل برنامج 6 شهور سيتم خلالها استخدام المساحات الريادية والابتكارية والتشبيك مع الجهات المختلفة، حيث سيتم توفير دعم لهذه الأفكار من خلال الشركاء في بيئة ريادة الاعمال.

وبين أن حاضنة الاعمال الجديدة ستكون الاولى في الاردن والمختصة في القطاع الهندسي بمختلف تخصصاته بحيث تتيح للمهندسين الريادين واصحاب الافكار الريادية مساحة احتضان وابتكار هندسية لتحويل افكارهم لمنتجات حقيقية يمكن من خلالها تأسيس شركات ناشئة ومساحة ابتكار توفر كافة الادوات الهندسية والتكنولوجية المتطورة للمهندسين.

وحضر حفل الافتتاح، أعضاء من مجلس نقابة المهندسين الأردنيين وممثلين من شركة اورانج، وأعضاء لجنة مركز رواد اعمال المهندسين رام وممثلو وحدة تطوير الاعمال والعلاقات الدولية في نقابة المهندسين