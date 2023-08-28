المحارمة: نسبة الوعي بموضوع الأمن السيبراني منخفضة بشكل عام

وطنا اليوم:أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن وزارة الأشغال تولي ملف الأمن السيبراني اهتماما خاصا في ضوء تطور عمل الوزارة وأتمتة أنظمتها وانتقالها لتقديم غالبية خدماتها الكترونيا.

وأضاف خلال استقباله رئيس المركز الوطني للامن السيبراني المهندس بسام المحارمة أن تنامي الاهتمام بموضوع الأمن السيبراني مرتبط بالتغيرات والتطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في قطاع البيانات حيث يعتبر هذا الملف مهما على الصعيد الوطني بشكل عام كما أنه من اولويات عمل وزارة الاشغال الجاري العمل عليها حاليا.

وطلب أبو السمن في الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات إدارج وزارة الاشغال العامة والاسكان ضمن المرحلة الأولى لبرنامج المركز الوطني للأمن السبراني الذي سيتم تنفيذه البدء قريبا، داعيا إلى تقييم الكوادر المعنية بالملف في الوزارة وتحديد الاحتياجات المطلوبة من أجهزة وكوادر وأي مجالات دعم يتطلبها هذا الملف.

من جهته شكر المحارمة وزارة الأشغال على اهتمامها بموضوع الأمن السيبراني، معتبرا أن أهم خطوه بهذا الاتجاه تتمثل بوجود قيادة متفهمة وداعمة لهذا الملف ومن ثم التوعية بأهميته.

ولفت المحارمة إلى أن تقييم الأمن السيبراني في الوزارات والدوائر الحكومية متشابه وأغلبها بنفس المستوى، موضحا أن أحد أدوار المركز الوطني للامن السيبراني القيام بدور رقابي لضبط مدى التزام المؤسسات و الوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالمعايير المعتمدة لتحقيق غايات و أهداف الأمن السيبراني ورفع مستوى نضج المؤسسات في القطاعين العام و الخاص.

وقال إن الأمن السيبراني هام للحفاظ على البيانات ومنع تسريبها واستمرارية تقديم الخدمات بما يضمن استمرارية الاعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحارمة أن نسبة الوعي بموضوع الامن السيبراني منخفضة بشكل عام، داعيا الى عقد ورشات عمل لدراسة مستوى الامن السيبراني في الوزارة وتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم وضع خارطة الطريق لتنفيذ الاطار الوطني للامن السيبراني في وزارة الاشغال العامة والإسكان