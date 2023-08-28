غور الصافي سجلت أعلى درجة حرارة الاثنين بـ41.3°

وطنا اليوم:رصدت المحطات التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة حسب المناطق (على مستوى المملكة) في محطة غور الصافي، والتي وصلت إلى 41.3 درجة مئوية.

وذكرت الأرصاد الجوية في منشور لها، عبر فيسبوك، أن محطة العقبة سجلت 40.8 درجة، تلتها دير علا بـ 38.7 درجة مئوية.

وسجلت الباقورة 37.3 درجة، فيما سجلت محطتا الأزرق والصفاوي 34 درجة.

أما الجفر فقد سجلت درجة حرارة بلغت 33 درجة، والزرقاء 32.4 والمفرق والظليل 32.1 درجة مئوية