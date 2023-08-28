ارتفاع نسب زوار نصف المواقع الأثرية بمقدار الضعف

وطنا اليوم:تشهد الحركة السياحية في المملكة ازدهارا نسبياً مقارنة بالعام الماضي مع ارتفاع أعداد الزوار إلى المواقع الأثرية.

ووفق احصائيات فإنّ نصف المواقع المسجلة كمواقع أثرية تحت دراسة وزارة السياحة ارتفعت فيها أعداد الزوار بمقدار الضعف خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2022.

وتشير الأرقام إلى أن أبرز المواقع التي شهدت زيادة عددية بفترة المقارنة، هي مدينة البترا، والتي سجت ارتفاعا بأعداد الزوار بلغت 338 ألف زائر إضافي عن العام الفارط، بعد أن زار المدينة حتى نهاية شهر حزيران 684 ألفاً مقارنة بـ 345 ألفاً في العام.

كما شهد جبل نيبو زيادة كبيرة في أعداد الزوار في العام الحالي، حيث زار الموقع 387 ألف سائح مقارنة بـ 167 ألفا في العام الماضي، فيما زار مركز زوار مادبا 258 ألف زائر مقارنة بـ 62 ألف زائر في العام الماضي.

أما بخصوص ارتفاع نسب الزوار، فقد شهدت موقع بيلا الأثري، زيادة بنحو 429% عن العام وهو الأعلى على مستوى المملكة، تلته الشوبك والتي ارتفع فيها عدد الزوار بنسبة بلغت 346%، كما شهد مركز زوار مادبا زيادة بلغت 313%.

وارتفع عدد زوار موقع أم الرصاص بنسب بلغت 206%، والقصور الصحراوية بنسبة 185%، ومادبا الخارطة بنسبة 144%، وأم الجمال 143%، ومتحف مادبا 134%، وجبل نيبو بنسبة 131%، وجرش بنسبة 102%، والمغطس بنسبة 100%.

وشهدت مناطق أم قيس، والبتراء والكرك ومتحف الآثار الأردني (جبل القلعة)، وعجلون ووادي رم، والبحر الميت، وقصر الحلابات وحمامات عفر، ومتحف الحياة الشعبي، نسب زيادة تراوحت بين 98.5% و 6.6%.

فيما شهد موقع أثري واحد انخفاضا في نسب الزوار وهو متحف السلط الأثري، بعد أن زاره في العام الحالي 10216 مقارنة بـ 11673 في العام الماضي