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العمل تطالب موظفين فلسطينيين دفع مقابل تصاريح عملهم في الأردن

منذ 3 ساعات
العمل تطالب موظفين فلسطينيين دفع مقابل تصاريح عملهم في الأردن

وطنا اليوم:استهجنت إحدى المنشآت قيام وزارة العمل بمطالبة أحد موظفيها من أبناء الضفة الغربية لدى انهاء عمله دفع مقابل “تصاريح عمل” بأثر رجعي عن فترة عمل الموظف التي امتدت لخمس سنوات.
وأكد مسؤولو المنشأة خلال اجتماعهم بلجنة فلسطين النيابية لطرح المشكلة، بأنه لم يسبق للجان العمل خلال جولات تفتيشهم بأن طالبوا بتصاريح عمل لموظفيهم الأربعة من أبناء الضفة الغربية أسوة بالوافدين الأجانب، لافتين إلى أن المنشأة كانت تدفع لقاء اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي بشكل شهري.
وتفاجأ أحد الموظفين الفلسطينيين لدى إنهاء عمله ومراجعته مؤسسة الضمان الاجتماعي لسحب مستحقاته، تمهيداً للعودة إلى مكان إقامته بالضفة، توجيهه إلى وزارة العمل، التي طالبته بدفع مقابل تصاريح عمل خلال سنوات عمله الخمس، بما يقدّر بـ 3 آلاف دينار، في حين أن مستحقاته من الضمان لا تتجاوز ألفاً وخمسمئة دينار، بحسب المنشأة الأردنية.
من جهتها، وعدت لجنة فلسطين النيابية بالوقوف على المشكلة، وطرحها للنقاش خلال اجتماع مع المعنيين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل


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