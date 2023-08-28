بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ضابط ارتباط عدلية لمنع التدخين في المدارس

منذ 3 ساعات
ضابط ارتباط عدلية لمنع التدخين في المدارس

وطنا اليوم:كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أبرز الخطوات التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي لمكافحة التدخين.
وبين خلال عرض قدمه أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، الاثنين، أنه سيتم تسمية ضابط ارتباط عدلية لمنع التدخين داخل الوزارة والمديريات والمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإعداد الأدلة التثقيفية والإرشادية لإكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لوقايتهم من أخطار التدخين.
كما ستطلق الوزارة مبادرة إعلامية لطلبة المدارس من أجل مكافحة التدخين مع المعنيين من مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الصحة، وإعداد البروتوكول التشخيصي والعلاجي لتحديد خطوات التشخيص والعلاج لحالات التدخين والإدمان
ودعا الملك عبدالله الثاني الحكومة اليوم إلى تشديد الرقابة في الأماكن العامة لمكافحة التدخين، مؤكدا أن صحة أبنائنا يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
ولفت جلالته إلى ضرورة تعزيز رسائل التوعية من مخاطر التدخين، حاثا الحكومة على تحديث البيانات والأرقام للوقوف على واقع الحال المرتبط بالتدخين.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بتشديد الرقابة في المؤسسات الحكومية والعامة لمنع التدخين، وفقا لقانون الصحة العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:00

العطيات يعلن جاهزية الإتحاد الأردني للمبارزة لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاحي “الإيبيه والفلوريه”

20:54

بمناسبة مرور 75 عاما على إقرارها.. حقوق الإنسان تعقد ندوة حول المحاكمات العادلة

20:49

بولندا ودول البلطيق تطالب بيلاروسيا بطرد قوات فاجنر من أراضيها

20:44

انخفاض حصة الزراعة من الرصيد المائي 70%- 50%

20:44

الأمن العام يحذر من الإزعاج المتعمد

20:34

“عنيزات” تفوز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكوندو في البوسنة والهرسك

20:22

المحارمة: نسبة الوعي بموضوع الأمن السيبراني منخفضة بشكل عام

20:15

التايمز: أثرياء الخليج يتدفقون إلى تركيا بعد رأب الصدع

20:11

غور الصافي سجلت أعلى درجة حرارة الاثنين بـ41.3°

20:08

ارتفاع نسب زوار نصف المواقع الأثرية بمقدار الضعف

20:04

ماكرون يتحدى قادة الانقلاب: سفير فرنسا سيظل في النيجر

19:59

فتاة مصرية تقتل والدها بطريقة بشعة

وفيات
وفاة العين جمال الشوابكةوفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليبوفيات الاثنين 28-8-2023وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023