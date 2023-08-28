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لمن يهمه الأمر… !

منذ ساعة واحدة
لمن يهمه الأمر… !

د. مفضي المومني.
عطفاً على تصريح دولة رئيس الوزراء في مؤتمر التحديث؛ بالتسمية الجديدة ل(وزارة التربية والموارد البشرية)، وكذلك مقترح النظام المعدَّل للتنظيم الإداري في وزارة التربية والتعليم،
أرى من واجبي التوضيح:
اقتراح تعيين أمين عام لشؤون التعليم المهني والتقني، واوضح:
… التعليم التقني تعليم عالي بعد الثانوية يؤدي لدرجة علمية(الدبلوم المتوسط) ويحسب على التعليم العالي… وزارة التربية غير معنية بشكل مباشر بالتعليم التقني وليس من اختصاصها، ومعنية فقط ب(التعليم المهني وهو في المستوى المدرسي الثانوي…ومراكز التدريب بعد العاشر)
، وأيضاً (التعليم المهني كجزء من التعليم العام من خلال مقرر التربية المهنية من الصف الأول الى العاشر أي المرحلة الأساسية).
أعتقد انه من الخطأ تسمية أمين عام لشؤون التعليم التقني…! ليكون من الهيكلة الإدارية لوزارة التربية ..! ويكتفى بالتسمية (أمين عام لشؤون التعليم المهني).
اما في حال الدمج لوزارة التربية و وزارة التعليم العالي… فهذا أمر آخر.. ولم يتم بعد..
** أيضًا تسمية الوزارة بعد الدمج..
(وزارة التربية والموارد البشرية) … أعتقد أنه من الأصح تسميتها
(وزارة التعليم والموارد البشرية)
لأن مفهوم التربية يذهب لوزارة التربية التسمية التي اعتدنا عليها… أما وزارة التعليم فتشمل كل المراحل التعليمية.. من العام إلى العالي والتقني متضمن في التعليم العالي)
وقد اقترحت هذا المسمى منذ 3 سنوات في أحد مقالاتي…!
فهل يتم التعديل… !؟


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