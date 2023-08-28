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طقس العرب: أجواء أقرب للخريفية الثلاثاء

منذ ساعة واحدة
طقس العرب: أجواء أقرب للخريفية الثلاثاء

وطنا اليوم:أفاد مركز طقس العرب الإقليمي ، بأن الأردن يبقى تحت تأثير كتلة هوائية مُعتدلة الحرارة وذات رطوبة أكثر من المُعتاد قادمة إلى المنطقة من جنوب شرق القارة الأوروبية، لتسود بذلك أجواء أقرب للخريفية منها للصيفية في أغلب المناطق.
وقال “طقس العرب” إن درجات الحرارة في الأردن ستكون دون مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.
“ويكون الطقس مُعتدلاً في أغلب المناطق مع ظهور كميات من السُحب المنخفضة و قد يرافقها هطول أمطار خفيفة و بخاصة أقصى شمال المملكة و لفترة وجيزة” وفق طقس العرب الذي أكد أن درجات الحرارة العُظمى في أنحاء العاصمة عمان ستبلغ عصر الثلاثاء بين 26-29 مئوية، في حين يستمر الطقس حاراً في الأغوار و البحر الميت و العقبة حيث تكون العُظمى في وسط الثلاثينيات مئوية.

ساعات المساء
وفي ساعات الليل، تُصبح الأجواء لطيفة في معظم المناطق و تتحول مع ساعات الليل المُتأخرة إلى مائلة للبرودة في المناطق الجبلية العالية و تشمل عِدّة مدن أردنية بما فيها أحياء من العاصمة عمان، و تكون رطبة بشكل لافت كذلك مع ظهور كميات من السُحب المنخفضة، و تنخفض الصُغرى إلى حدود 20 مئوية، في حين تكون أدنى من ذلك في مناطق عديدة من قمم جبال الشراه جنوبي الأردن


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