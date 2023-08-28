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منتخب السلة يودع كأس العالم بخسارته أمام نيوزيلندا

منذ 10 ثواني
SHENZHEN, CHINA - SEPTEMBER 05: #44 Ahmad AL Dwairi, #2 Dar Tucker and #13 Mohammad Husein of the Jordan National Team react against the Germany National Team during the 1st round of 2019 FIBA World Cup at Shenzhen Bay Sports Center on September 05, 2019 in Shenzhen, China. (Photo by Zhong Zhi/Getty Images)

وطنا اليوم:خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، الاثنين، أمام نظيره النيوزيلندي، بنتيجة 95 مقابل 87 نقطة، في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم المقامة حاليا في الفلبين وأندونيسيا واليابان، حيث يلعب المنتخب الوطني في المجموعة التي تقام منافساتها في الفلبين.
وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الأولى أمام منتخب اليونان بنتيجة 71-92، بانتظار أن يختتم منافسات الدور الأول بلقاء المنتخب الأميركي الأربعاء المقبل.
وكانت قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات اليونان والولايات المتحدة الأميركية ونيوزيلندا، حيث يتأهل إلى الدور الثاني صاحبا المركزين الأول والثاني فيما سيلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في الأدوار الترتيبية


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