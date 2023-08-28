منتخب السلة يودع كأس العالم بخسارته أمام نيوزيلندا

وطنا اليوم:خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، الاثنين، أمام نظيره النيوزيلندي، بنتيجة 95 مقابل 87 نقطة، في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم المقامة حاليا في الفلبين وأندونيسيا واليابان، حيث يلعب المنتخب الوطني في المجموعة التي تقام منافساتها في الفلبين.

وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الأولى أمام منتخب اليونان بنتيجة 71-92، بانتظار أن يختتم منافسات الدور الأول بلقاء المنتخب الأميركي الأربعاء المقبل.

وكانت قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات اليونان والولايات المتحدة الأميركية ونيوزيلندا، حيث يتأهل إلى الدور الثاني صاحبا المركزين الأول والثاني فيما سيلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في الأدوار الترتيبية