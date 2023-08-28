الاردنيون بالمرتبة الثالثة عربيا في زيارة تركيا

وطنا اليوم:بلغ عدد الأردنيين الذين زاروا تركيا، في شهر تموز/يوليو الماضي، 73,902، وبنسبة انخفاض بلغت 21% عن الشهر ذاته من عام 2022.

وبحسب بيانات وزارة السياحة التركية ، فإن عدد الأردنيين الذين زاروا تركيا في تموز/يوليو ارتفع بنسبة 36.8%، مقارنة بعددهم في حزيران/يونيو الذي بلغ نحو 54 ألف شخص.

وأظهرت البيانات، أن عدد الأردنيين الذي زاروا تركيا حتى نهاية تموز/يوليو 2023، وصل إلى نحو 228 ألفا.

وحل الأردنيون، في المرتبة الثالثة عربيا، من حيث عدد السياح العرب الذين زاروا تركيا في تموز/يوليو 2023، وفقا للبيانات.

وجاء السعوديون، في المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد السياح الزائرين إلى تركيا في تموز/يوليو، بعدد بلغ 225,895 شخصا، تبعهم العراقيون بـ134,444 زائرا، ومن ثم الأردنيون، ليأتي بعد ذلك الكويتيون بـ66,007 زائرين.

وتذيل حملة الجنسية السودانية واليمنية والبحرينية، قائمة عدد السياح العرب الذين زاروا تركيا في تموز/يوليو 2023، بعدد سياح بلغ 1,843 من السودان، و5,062 من اليمن، و8,165 من البحرين.

وكانت وزارة السياحة التركية، قالت في وقت سابق، إن عدد السياح الذين زاروا البلاد في الشهور السبعة الأولى من 2023، حطم رقما قياسيا جديدا، إذ استضافت تركيا 30 مليونا و93 ألفا و446 زائرا خلال تلك المدة.

وبلغ عدد الزائرين القادمين إلى تركيا 26 مليونا و766 ألفا و240 زائرا من الأجانب، وبنسبة ارتفاع بلغت 16.2% مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2022، إضافة إلى 3 ملايين و327 ألفا و206 زائرين من مواطني تركيا المقيمين في الخارج