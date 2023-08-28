وزير الصحة: استكمال حوسبة جميع المستشفيات الحكومية في 2024

وطنا اليوم:قال وزير الصحة فراس الهواري، إن التشاركية مع الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص والجامعات، أحدثت “انصهارا” للقطاع الصحي في بوتقة واحدة؛ تضمن إيصال جميع الخدمات الصحية للمواطن.

وعن رقمنة الخدمات، قال، إن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لأتمتة 23 خدمة؛ هي لتراخيص: المستشفيات الخاصة، مركز تدليك ومساج، مركز علاج طبيعي (الحكمي)، مركز استشارات غذائية، مركز سمعيات، مركز بيع معينات سمعية، عيادة الطب العام، عيادة طب الاختصاص، مركز طب عام 24 ساعة، مركز اختصاص، ومؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

وتشمل الأتمتة أيضا خدمات تراخيص: مهنة الأطراف الصناعية والجبائر، مراكز النطق، مراكز النطق للتدريب، مراكز العناية بالبشرة، مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي، مركز العلاج الوظيفي، مركز فحص البصر، مركز تجهيز النظارات الطبية، مركز تركيب العدسات اللاصقة، عيادة أسنان، مركز أسنان، ومختبر أسنان.

وبين أن الوزارة توسعت في حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، حيث استكملت حوسبة 23 مستشفى من أصل 31 مستشفى تابعا للوزارة، إضافة إلى حوسبة 166 مركزا صحيا، متوقعا الانتهاء من حوسبة 6 مستشفيات أخرى خلال نهاية الربع الأول من العام المقبل، واستكمال حوسبة المستشفيين المتبقيين مع نهاية العام المقبل.