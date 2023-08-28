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الغذاء والدواء تسمح بتصنيع مستحضرات أدوية التليف الكيسي

منذ 3 ساعات
الغذاء والدواء تسمح بتصنيع مستحضرات أدوية التليف الكيسي

وطنا اليوم:عممت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بإمكانية استيراد مستحضرات أدوية التليف الكيسي، وإمكانية تصنيع وتسجيل هذه الأدوية بعد دارسة ملفاتها.
ووفق التعميم،، فإن ذلك يأتي لضرورة توفير هذه المستحضرات في السوق الأردني، وبالسرعة الممكنة لمرضى التليف الكيسي.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم بإعطاء الأولوية في دراسة هذه الملفات “تسجيل مستحضرات أدوية التليف الكيسي” لغايات تحقيق الأمن الدوائي.
وشمل التعميم مختلف مصانع الأدوية في الأردن، بالإضافة إلى الصيدليات.
ومرض التليُّف الكيسي (CF)؛ هو اضطراب وراثي يُسبب تلفًا شديدًا في الرئتين والجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى في الجسم، ويؤثر التليُّف الكيسي على الخلايا التي تُنتج المخاط والعرق والعصارة الهضمية


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