بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

ابو السمن ومحافظة يبحثان سير العمل في مشاريع أبنية مدرسية

منذ ساعة واحدة
ابو السمن ومحافظة يبحثان سير العمل في مشاريع أبنية مدرسية

وطنا اليوم:أجرى عدد من الوزراء الأحد مباحثات لدراسة واقع العمل في عدد من مشاريع الابنية المدرسية والخطط المستقبلية في مجال المشاريع التربوية.
وحضر المباحثات وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، ووزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.
واستمع الوزيران الى عرض قدمه المعنيون في وزارة الأشغال حول أخر الإجراءات والتطورات لواقع البنية التحتية والخطة المستقبلية لمشاريع الأبنية المدرسية.
وأوعز الوزيران خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات بتنفيذ دراسة مالية وفنية لمقارنة الكلفة المالية للأبنية المدرسية المنمذجة (Precast) والأبنية المدرسية التقليدية.
كما إطلع الوزيران على الإجراءات المتعلقة بمشاريع عطاءات الدراسات وإعداد الوثائق للأبنية المدرسية المنوي طرحها للإستشارين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي تم انهاء دراستها، وتلك المنوي طرح عطاءات تنفيذها في الفترة المقبلة.
وأوعز الوزيران الى المعنيين بتذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المدارس قيد التنفيذ، وعقد إجتماع أسبوعي ودوري بين المعنيين في وزارتي الأشغال والتربية ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع ضمن الكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:28

تأهيل مرتبات الأمن العام استعدادا لإنفاذ قانون السير الجديد

20:19

الأمانة : هدم منازل في جبل الجوفة تمهيدا لاستحداث منطقة خضراء

20:10

ضبط مطلوب تهجّم على احد المحال في العاصمة

20:05

رغبة في تطبيع جديد.. وزير خارجية الاحتلال يجتمع مع وزيرة عربية

20:01

#عاجل قريبا .. قرارات جريئة في الطريق بملف السياحة الدينية

19:54

الأردن يكشف سبب تأخر مشروع كبير مع مصر والسعودية

19:49

عجلون تشهد نشاط سياحي منذ بداية العام الحالي

19:49

اعلان إصدار كتاب بعنوان: مقدمة في جيولوجيا الأردن (An Introduction to the Geology of Jordan)

19:46

الإلتزام الملكي

19:39

جامعة جدارا توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي

19:36

أوكرانيا تعلن إبحار سفينة شحن ثانية من ميناء أوديسا

19:34

البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يظهر تقدم سير العمل في قطاع المياه

وفيات
وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة اللهوفيات الجمعة 25-8-2023وفيات الخميس 24-8-2023