الأمانة : هدم منازل في جبل الجوفة تمهيدا لاستحداث منطقة خضراء

وطنا اليوم:نشرت امانة عمان الكبرى اليوم الأحد، توضيحا لها، حول استملاك أبنية وهدمها في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمان.

وقالت الأمانة في بيان نشرته عبر موقعها الرسميّ إنّ هذه المباني مستملكة أصلاً لامانة عمان الكبرى، واعتراض أصحابها الأصلي على المبالغ المالية وليس على الاستملاك.

وبينت أنّ الاستملاك يأتي ضمن مشروع تطوير أحياء عمان القديمة، وأنّ بعض المباني في الحوضين 344،و343 شهدت انهيارات وأساس الاستملاك قام على تقارير لجانة السلامة العامة والحفاظ على حياة المواطنين.

وأشارت أيضاً إلى أنّ الأبنية مقامة على اسس غير هندسية و بصورة عشوائية، ويوجد مناهل بأعماق كبيرة و حفر امتصاصية و حفريات عميقة ممتدة اسفل الابنية، وذلك نظرا لطبيعة حركة التربة بإتجاه اسفل منحدر الجوفة .

وفي ما يلي نص البيان الذي نشرته الأمانة:

“تعقيباً على ما تناقلته وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تقارير صحفية عن هدم منازل في جبل الجوفة تمهيداً لاستحداث مناطق خضراء ، ومن باب حق الرد وتوضيح اسباب هدم المباني في الموقع المشار اليه اعلاه نرجو في امانة عمان نشر الايضاحات الواقعية التالية : .

– ان مشروع تطوير احياء عمان القديمة هو مشروع وطني ، علماً ان الابنية والاراضي التي شملها القرار مستملكة بالاصل للامانة، مع ضرورة التنويه ان هناك ابنية شهدت انهيارات سابقا على القطع (343،344) حسب تقارير لجان السلامة العامة .

– هذا المشروع له أهداف سامية أهمها الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين ، مع العلم وحسب التقارير الواردة المتلفزة أن الاعتراض من قبل السكان كان على الاخلاءات والمبالغ المالية .

– ان هدم ابنية ضمن منطقة الجوفة ياتي استكمالاً لاعمال هدم الابنية القديمة وصيانتها ضمن احياء عمان القديمة وتم المباشرة به بمتابعة من الكوادر المعنية في امانة عمان وبإشراف مقاول مصنف و اشراف هندسي و ضمن معايير السلامة العامة للكودات المعتمدة في اعمال الهدم .

– هدم المباني المستملكة لامانة عمان جاء لغايات الحفاظ على السلامه العامة كون المنطقة تعرضت سابقاً لانهيارات وانجرافات متتالية و تم تشكيل لجان فنية من قبل رئيس الوزراء حينها و بعد اجراء الدراسات الفنية و زيارات ميدانية للموقع تم التوصية بازالة الابنية للاسباب التالية : .

1- الابنية مقامة على اسس غير هندسية و بصورة عشوائية .

2 – يوجد مناهل بأعماق كبيرة و حفر امتصاصية و حفريات عميقة ممتدة اسفل الابنية .

3- نظرا لطبيعة حركة التربة بإتجاه اسفل منحدر الجوفة .

4- طبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة وميولها .

و عليه باشرت امانة عمان بإستملاك الابنيه لغايات هدمها حفاظا على السلامه العامه للمواطنين و عمل مناطق خضراء .

– تم ابلاغ الاهالي مرات عديدة عن طريق محافظ العاصمة بضرورة اخلاء الابنية كون عدم اخلائها يؤخر امانة عمان بالعمل بالسرعه الممكنة على هدم جميع الابنية التي تشكل خطر على السلامة العامه و ضمن املاك امانة عمان الكبرى .

وننتهز هذه المساحة من الرد للتاكيد بانه سيتم دراسة المنطقه بعد الانتهاء من اعمال الهدم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيه و المختصه ، وان الامانة مع اي قرار قضائي ، علماً ان 29 بيت وعمارة وقع منهم 5 ب 2017 وتم الاستملاك وتم هدم عمارتين وباقي 22 مستملك للهدم للحفاظ على السلامه العامة