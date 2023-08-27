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وزير الخارجية يشيد بالدعم الأميركي للأردن لرفد العملية التنموية

منذ 18 ثانية
وزير الخارجية يشيد بالدعم الأميركي للأردن لرفد العملية التنموية

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، في اجتماع أكد عمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.
وبحث الصفدي وليف القضايا الإقليمية، وخصوصاً القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
وأكد الصفدي وليف الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، ومذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها المملكة والولايات المتحدة العام الماضي.
وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن لرفد العملية التنموية، ولمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه، وخاصة أزمات اللجوء.
من جانبها، ثمنت ليف الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لحل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة


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