الآثار : تعميم تقنية الـ3D على بعض المتاحف

وطنا اليوم:أكد مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، أهمية الشراكة القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والإنجازات التي حققتها هذه الشراكة.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الدائرة اليوم الأحد، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع لعرض الإنجازات التي حققها مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لـ”اليونسكو” في الترويج للأردن سياحيا وخاصة البترا على المستوى العالمي بتقنية رقمية ثلاثية الأبعاد (3D)، ودعم قطاع الشباب والنساء وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم، حيث ان الدائرة والجمعية يمثلان الأردن في هذا المشروع الذي يضم 6 دول بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن فكرة المشروع تم تعميمها على بعض المتاحف في الأردن للإفادة من هذه التجربة، مؤكدا أن الهدف هو خلق تجربة جديدة ومنتج جديد لا يكون سياحيا فقط، ولكنه يساعد في الحفاظ على المواقع الأثرية وتقديمها بشكل أفضل.

ولفت إلى أن مسؤولية دائرة الآثار العامة كبيرة في إدارة التراث المادي، موضحا أن عملية نقل وتطوير واستخدام التكنولوجيا لتفسير وتوضيح الأهمية الثقافية للمواقع الأثرية، قد تساعد في تخفيف الضغط عن المواقع الأثرية، وتطوير وتوثيق المعلومة الأثرية، وتطوير إدارة المواقع وإضافة منتجات جديدة للمواقع الأثرية.

من جانبه، أشاد رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع الدكتور رضا الخوالدة بمخرجات ملتقى عام على التحديث الذي انعقد في البحر الميت امس السبت، مبينا ان احدى المخرجات التركيز على استخدام التكنولوجيا وهو ما تقوم عليه فكرة المشروع.

وقال إن الجمعية بالتعاون مع دائرة الآثار الأردنية ستعمل على عقد فعاليات ترويجية للمشروع تشمل المعارض للمنتجات والمنصات الرقمية التي تم إنتاجها من كادر المشروع، وسيتم عرض هذه المنتجات لاستقطاب الشركات الدولية والإقليمية والأردنية للنظر في إمكانية التعاون وإنشاء شركة أو شركات يمكنها استغلال المنتجات وتطويرها بشكل أكبر.

وستقام العديد من الفعاليات خلال الشهر الحالي والشهر المقبل في عمان والبتراء، حيث يتعرف الضيوف والمستثمرون على المنصة الإلكترونية والمنتجات التي قامت الجمعية بتطويرها بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع الخبراء والمختصين.

كما سيتضمن المشروع العديد من النتائج أهمها، إنشاء شركات يمكنها جذب الاستثمار بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب والشابات الذين لم يتمكنوا من العثور على وظيفة حتى الآن.

بدوره، اعتبر منسق برنامج التعاون عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي الدكتور عصمت كرادشة، أن المشروع يشكل قصة نجاح من خلال إدخال التكنولوجيا بحيث يستطيع الزائر التجول في البترا افتراضيا.

وقال إن برامج التعاون عبر الحدود ينفذ 80 مشروعا في المنطقة منها 56 مشروعا بقيمة 23 مليون يورو يتم تنفيذها في الأردن.

وأشار الى ان الاتحاد الأوروبي سيطلق الشهر المقبل برنامج “التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط”، بقيمة 234 مليون يورو، لتمويل مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة، داعيا الى إعداد مشاريع تهم الشان الأردني ليصار الى دعمها.

وقدم مدير المشروع الدكتور طلال العكشة، عرضا تقديميا حول مشروع الواقع الافتراضي والواقع المعزز والألعاب كما قدم الدكتور نايف حداد عرضا حول مرشدي السينما والفيديو ومحاضرة حول إعادة البناء الرقمي للواجهات والآثار في البترا