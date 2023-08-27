اختتام فعاليات مهرجان شبيب للثقافة والفنون بدورته 29 في العاصمة عمّان

وطنا اليوم – لما شطاره

إختُتمت في المركز الثقافي الملكي فعاليات مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون بدورته التاسعة والعشرين برعاية سيادة الشريفة بدور بنت عبد الإله والتي قدمت فعاليات امسياته الثلاث الفنية والثقافية الإعلامية لما شطاره .

واشتمل اليوم الختامي للمهرجان على فعالية شعرية بمشاركة عدد من شعراء الأردن وسوريا والعراق والإمارات وحفل غنائي شارك فيه الفنان الأردني نضال جميل والفنان الأردني يوسف عيّاد ، بحضور ضيف المهرجان الفنان السوري نزار ابو حجر والفنان الأردني القدير عبد الكريم القواسمي .

وكانت فعاليات المهرجان قد انطلقت في المركز الثقافي الملكي بمعرض يحمل عنوان ” الأردن في عيوننا ” بمشاركة شبكة الفنانين التشكيلين ” في قاعة فخر النساء ،

وقالت الشريفة بدور رئيسة اللجنة التنفيذية العليا ومديرة مهرجان شبيب في حفل الإفتتاح ، إن غاية من المهرجان رعاية المواهب الأردنية الشابة ، وإثراء البيئة الثقافية الوطنية بالإبداع الذي يشيع الفرح .

وأضافت ” يثق المبدعون العرب بالمهرجان ، ويحرصون على المشاركة فيه ، حيث يلتقون في أردن النهضة ، ويعرضون إبداعاتهم المختلفة التي تلبي أذواق الجمهور”.

وقدم فصيل موسيقات مديرية الأمن العام معزوفات موسيقية ، و فرقة أمانة عمان الكبرى عرض للفلكلور الشعبي الأردني

وفقرات غنائية قدمها الفنانين الأردنيين نور العمري، وأحمد فياض ، ومجدي خوري ، والفنانة السورية ميرنا ياغي في اليوم الأول

بينما استضاف مركز زها الثقافي فعاليات ومسابقات وعرض مسرحية “الأرنب والشتاء”، وعرض الساحر، وجدارية لإبراز مواهب الأطفال في الفن التشكيلي .

و التقى جمهور المهرجان في المركز الثقافي الملكي ، مع ليلة فرح أردنية سعودية ، شارك بها النجمين الأردني سعد أبو تايه والفنان السعودي عبد العزيز العليوي في اليوم الثاني .

ولفتت الإعلامية لما شطارة خلال تقديمها للأمسية الثالثة بأن مهرجان شبيب في العام القادم سيقدم مفاجأة بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 30 عام على مهرجان شبيب للثقافة والفنون بدورته 30 .

وفي الختام تم تكريم جميع المشاركين في مهرجان شبيب للثقافة والفنون بدورته 29 .