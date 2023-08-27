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مدير عام الشؤون الفلسطينية يزور مخيم الزرقاء

منذ 6 ثواني
مدير عام الشؤون الفلسطينية يزور مخيم الزرقاء

وطنا اليوم:قام مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان أمس السبت، بزيارة تفقدية لمخيم الزرقاء التقى خلالها برئيس لجنة خدمات المخيم محمد هشام محارب وأعضاء اللجنة بحضور مدير المخيمات أسامة علقم ومدير المشاريع المهندس احمد العمري.
وتم خلال هذه الزيارة مناقشة عدة قضايا أبرزها البسطات العشوائية التي تنتشر على مداخل المخيم بشكل ملحوظ وانعكاساتها السلبية على المارة والمركبات وسيارة الاسعاف، بالإضافة الى العديد من المشاكل الاخرى التي تؤثر على اهالي المخيم.
واطلع خرفان على سير الية تقديم طلبات مكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني لطلبة الثانوية العامة، كما تم خلال الجولة البحث عن قطعة ارض مناسبة لتنفيذ المكرمة الملكية السامية لأنشاء حديقة لخدمة أهالي المخيم


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