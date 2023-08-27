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الحكومة: نظام معلومات لتحديد أولويات الصيانة لشبكة الطرق

منذ 33 ثانية
الحكومة: نظام معلومات لتحديد أولويات الصيانة لشبكة الطرق

وطنا اليوم:أكدت الحكومة أنها تعمل، خلال النصف الأول من العام الحالي، على استكمال إجراءات نظام إدارة أصول الطرق من خلال انشاء نظام معلومات خاص بتحديد أولويات الصيانة لشبكة الطرق.
ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، فإنه يتم استكمال مسوحات بطول 2000 كم لشبكة الطرق.
ولفتت إلى أنه تم اعداد مسودة وثيقة وطنية لعقد تنفيذ عطاءات صيانة الطرق المبنیة على الأداء من قبل البنك الدولي، ویتم العمل حالیا على مراجعتھا بصیغتھا النھائیة.


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