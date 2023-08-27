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العراق: تعاقدات مع مستشفيات في الأردن لإرسال حالات طارئة

منذ ساعة واحدة
العراق: تعاقدات مع مستشفيات في الأردن لإرسال حالات طارئة

وطنا اليوم:كشف وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، أمس السبت، عن تعاقدات مع مستشفيات في الأردن لإرسال الحالات الطارئة لعلاجها.
وقال الحسناوي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن أعداد العمليات الجراحية التي تجرى خارج العراق، تأتي لعدم توفر خدمات لها في الداخل، وعددها قليل جداً مقارنة بعدد العمليات التي تجري داخل المستشفيات العراقية.
وأوضح أن برنامج الإخلاء الى الخارج ما زال سارياً، ولدينا بعض الحالات التي تحتاج الى السفر خارج العراق، وتذهب إلى الأردن وتركيا.
وتابع وزير الصحة العراقي، “لدى الوزارة تعاقدات مع مستشفيات في الأردن وتركيا والهند، وهي مقيمة من قبل أطباء استشاريين في وزارة الصحة، حيث نرسل الحالات التي نعتقد أنها بحاجة الى العلاج خارج العراق


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