الصحة تدعو المواطنين لإعطاء أطفالهم المطاعيم فورا

وطنا اليوم:وجهت مديرية التوعية والإعلامي الصحي في وزارة الصحة رسالة للمواطنين حول أهمية تلقي الأطفال للمطاعيم.

وقالت في رسالتها، إن المطاعيم تحمي الأطفال من أمراض خطيرة مثل الحصبة، النكاف، شلل الأطفال، السعال الديكي، الالتهاب السحائي، والكثير من الأمراض الأخرى.

ولفتت بأن المطاعيم تساهم أيضًا في الحد من مضاعفات هذه الأمراض التي يمكن أن تكون خطيرة وتؤثر على صحة الطفل لفترة طويلة، مثل ضعف الجهاز التنفسي، التهاب الأذن، الالتهاب الرئوي، وفي حالات نادرة قد تؤدي إلى الوفاة.

ودعت الأهالي للتوجه لأقرب مركز صحي تابع لوزارة الصحة ليتلقى أطفالهم المطاعيم بشكل مجاني