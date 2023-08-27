توضيح حول فاتورة المياه الشهرية وموعد إصدارها

وطنا اليوم:تبدأ شركة مياه الأردن – مياهنا بقراءة فواتير المياه في محافظات المملكة التي تتبع إدارة مياهها للشركة، في كل من العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا، بشكل شهري، اعتبارا من مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، وفق مصدر مطلع، فيما تزال خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه قيد الانتظار على الرغم من أن مصادر حكومية ألمحت سابقا إلى ترجيح إعلانها في أيلول المقبل.

وأكد المصدر، أن “مياهنا ستبدأ بإصدار فاتورة شهرية للمياه بدلا من الربعية، المعمول بها حاليا، اعتبارا من الشهر المقبل، وبشكل تدريجي” وفقا ليومية الغد .

وقال إن كوادر وزارة المياه والري وشركة مياهنا وبمشاركة القطاع الخاص، بدأت بالتجهيزات والتحضيرات الميدانية اللازمة بهذا الخصوص.

وكانت الوزارة أعلنت عن التحول لقراءة فاتورة المياه بشكل شهري منذ نهاية العام الماضي اعتبارا من نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما تم تأجيل موعد هذا التحول حتى مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، لأسباب تتعلق بعدم جاهزية العوامل والإجراءات اللوجستية اللازمة لتسهيل قراءة عدادات المياه شهري