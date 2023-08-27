القضاة : لا إصابات بين الأردنيين بانفجارين في رومانيا

وطنا اليوم:قال السفير الأردني في رومانيا سفيان القضاة، اليوم الأحد، إنه لا يوجد إصابات بين الأردنيين جراء انفجارين في محطة للوقود المسال في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأعرب القضاة عن أصدق التعازي وصادق المواساة للجمهورية الرومانية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفرت الحادثة عن سقوط قتيل وأصيب 46 آخرون جراء انفجارين في محطة للوقود المسال قرب بوخارست على ما أعلنت السلطات الرومانية.

وذكرت الحكومة الرومانية أنه من بين الجرحى 26 إطفائيا أصيبوا خلال استجابتهم في موقع محطة الغاز المسال في كريفيديا في شمال العاصمة