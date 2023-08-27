التدريب المهني تفتح باب القبول والتسجيل (رابط)

وطنا اليوم:أعلن مدير عام مؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبة، الأحد، عن فتح باب القبول والتسجيل للدور الثاني من العام التدريبي 2023/2024 في كافة معاهد المؤسسة المنتشرة في كافة المحافظات من خلال رابط إلكتروني

والتسجيل المباشر في المعاهد وجاهيا.

وقال الغرايبه في تصريح صحفي، إن مؤسسة التدريب المهني وضعت خطة استراتيجية للأعوام 2022- 2025 وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبد اللّه الثاني في ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وإن المؤسسة تعمل وفق رؤية جديدة بدعم ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والمرتبطة بالأمن الغذائي ، والمهارات المرتبطة بالصناعات.

وأضاف أن المؤسسة تسعى إلى مواكبة سوق العمل من خلال طرح تخصصات جديدة ونوعية قادرة على خلق فرص عمل والمنافسة في سوق العمل والتي تلائم التطور في مختلف المجالات، انطلاقا من استراتيجية مؤسسة التدريب المهني التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الأردنيين في مختلف المجالات وربطهم بفرص عمل مناسبة، فقامت المؤسسة توافقاً مع الخطة الوطنية الأردنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، بتطوير 12 برنامجاً زراعياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة واستحداث عددا من البرامج التدريبية في قطاع الزراعة مثل (مزارع عام زراعات مائية، مساعد ميكانيكي معدات زراعية، مركب شبكات الري)، وتجهيز المشاغل بالمعدات والأجهزة اللازمة في ثلاث محافظات (البلقاء، إربد، المفرق).

وذكر الغرايبه أنه تم تحويل مركز القويسمة إلى مركز التميز الأردني الألماني لصيانة المركبات وبمشاركة القطاع الخاص، وسيقدم المركز الدورات التدريبية (صيانة السيارات الكهربائية، صيانة السيارات الهجينة، وصيانة المعدات الثقيلة)، إضافة لمراكز التميز في مجالات المحكيات والذهب والمجوهرات والصناعات الدوائية.

وأشار الغرايبة، لبرامج أخرى جديدة ومميزة مثل برامج الدعم اللوجيستي والسيارات الكهربائية ومعاون طبي والطاقة الشمسية إلى جانب منح الرخصة الدولية في الذكاء الصناعي والطباعة الصناعية.

وتطرح المؤسسة أكثر من 109 برامج تدريبة للفصل الثاني من العام التدريبي 2023/2024 في معاهد المؤسسة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، وتستمر عملية التسجيل لغاية بدء الدوام في الأول من تشرين الأول المقبل.

وستستقبل المؤسسة منذ مطلع أيلول طلاب التعليم المهني (ضمن برنامج الثانوي التطبيقي البريطاني BTEC) بالشراكة التامة مع وزارة التربية والتعليم، ضمن 6 تخصصات (تخصص الأعمال وتخصص التكنولوجيا وتخصص الهندسة وتخصص التجميل والضيافة والزراعي)