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“إبداع الكرك” يعلن إطلاق مشروع الكورال التراثي الأول في الأردن

منذ 3 ساعات
“إبداع الكرك” يعلن إطلاق مشروع الكورال التراثي الأول في الأردن

وطنا اليوم: أعلن نادي الإبداع الثقافي بالكرك وبالتعاون مع جمعية تجلى للموسيقى والفنون عن إطلاق مشروع الكورال التراثي الأول من نوعه في الأردن، بعنوان “أنا صوتي”.

وقال المدير الإداري للنادي خالد برقان إن الكورال التراثي، مشروع ثقافي موسيقي اجتماعي من تصميم وتنفيذ “تجلى” يعمل على توثيق الموروث الغنائي الشعبي في مناطق مختلفة من الأردن من شماله إلى وسطه وجنوبه، وإنشاء كورالات غنائية للأطفال في معظم محافظات المملكة قادرة ان تؤدي عروضا غنائية جماعية على المسارح وأمام الجماهير.

وأضاف انه تم فتح باب التقدم للمشاركة بالكورال في مبنى النادي بضاحية المرج بالكرك للفئات المستهدفة من الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات بصحبة احد الوالدين، موضحا أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال جلسات أسبوعية مع مدربين موسيقيين في النادي.

ودعا الراغبين بالمشاركة وللمزيد من المعلومات؛ إلى التواصل مع النادي عن طريق الواتساب على الرقم: (0796095420).


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