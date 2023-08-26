وطنا اليوم – كشف مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري عن توقيف شبكة تجسس لصالح إسرائيل، وذلك في مطار العاصمة بيروت، مشيرا إلى أنها مؤلّفة من شخصين، “حاولا مغادرة لبنان”.

قال مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء البيسري، إن الجهاز الأمني قام بالتحقيقات اللازمة بخصوص خلية التجسس التي كانت تعمل لصالح إسرائيل، مؤكدا أنها كانت تشكل خطرا على لبنان.

ولفت في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى الـ78 على تأسيس الأمن العام اللبناني: “قمنا بالتحقيقات اللازمة وهذه الخلية كانت تشكّل خطراً على لبنان”.

وأكد البيسري أنّ “مكافحة الإرهاب أولوية كما أن مكافحة شبكات التجسس لصالح العدو الاسرائيلي أولوية مطلقة”.

يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للدولة اللبنانية تكشف بين الحين والآخر عن شبكات تجسس تقول إنها تعمل لصالح إسرائيل.

ولا يقتصر وجود عمل تلك الشبكات التي تتحدث عنها وتعرضها عبر وسائل الإعلام على منطقة دون أخرى وإنما توزعت نشاطاتها التجسّسية على العديد من المناطق اللبنانية