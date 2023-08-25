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أصُيب بعمر 40 يوما.. قصة انتصار شاب أردني على السرطان

منذ ساعة واحدة
أصُيب بعمر 40 يوما.. قصة انتصار شاب أردني على السرطان

وطنا اليوم:قصة تحمل في طياتها الإلهام والشجاعة وقوة الإرادة، نجح شاب أردني، الذي بدأت رحلته مع مرض السرطان في عمر 40 يوما فقط، في تحقيق انتصار باهر على هذا المرض.
وشُخصت حالته الشاب حمزة بسرطان المثانة في عام 2007، لتبدأ معركته الشجاعة بمواجهة التحديات الصعبة بعزيمة لا تلين.
وخضع حمزة لـ 4 جرعة من العلاج الكيميائي، و33 جرعة من العلاج بالأشعة، وذلك في سن مبكرة لا تتجاوز الأشهر القليلة، لتستمر معنوياته مرتفعة، وظل يقاوم المرض بإصرار لا يلين، بفضل الدعم اللافت من عائلته الثانية، المكونة من الأطباء والممرضين في مركز العلاج.
ووصف حمزة البالغ من العمر 16 عاما لحظة انتصاره على السرطان بأنها لحظة فرح لا توصف، حيث شعر بالقوة والشجاعة تملأ قلبه.
ومنذ ذلك اليوم، قرر أن يقف إلى جانب الأطفال الذين يخوضون نفس المعركة الشجاعة في مركز الحسين للسرطان، وأصبح له هدف جديد في الحياة، وهو مساعدتهم وتوجيههم نحو الأمل والشفاء


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