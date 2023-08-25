بدء فعاليات بازار يدوي الخامس للمنتوجات الغذائية بعجلون

وطنا اليوم:بدأت في موقع تلفريك عجلون اليوم الجمعة، فعاليات بازار “يدوي” الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية في إقليم الشمال، الذي ينظمه برنامج إرادة بالتعاون مع إدارة المناطق التنموية.

وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الذي رعى افتتاح البازار، أهمية البازار لمساهمته في تسويق منتوجات السيدات والجمعيات في ظل الحركة السياحية النشطة والإقبال المتزايد من الزوار والسياح على موقع التلفريك.

وأشاد الشريف بدعم إدارة المناطق التنموية وبرنامج إرادة في تنفيذ البازار والذي يتيح الفرصة للزوار للتسوق المباشر من منتوجات السيدات والجمعيات .

بدوره، قال مدير عام إرادة المهندس سامي عليمي، إن البازار، والذي يأتي تحت شعار “من الناس وإلى الناس” هو الثاني لهذا العام ويشارك فيه 30 مشروعاً من مشاريع برنامج إرادة وتقدم فيه منتوجات غذائية صحية حاصلة على شهادات ضبط جودة وخاضعة للرقابة والفحص المخبري الدوري من مختبرات الجمعية العلمية الملكية الجهة المنفذة لبرنامج إرادة، بالإضافة إلى المنتجات الحرفية المتنوعة.

وبين، أن البازار يضم تشكيلة واسعة من المنتوجات الغذائية الآمنة صحياً، بالإضافة إلى منتوجات حرفية متنوعة مستمدة من التراث الأردني وكذلك فعاليات وفقرات للتسلية لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار.

وأشار إلى أن منصة يدوي تعد أوّل منصة تسويق إلكتروني غير ربحية تأسست عام 2021 وجاءت كإحدى مبادرات البرنامج لإيجاد منفذ تسويقي إلكتروني لأصحاب المشاريع، مشيرا إلى أن البازار يستمر لمدة يومين وتفتح أبوابه الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

من جهتها، أكدت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، أن هذا البازار يأتي إيمانا من المناطق التنموية بضرورة أن ينعكس مشروع التلفريك على المجتمع المحلي، وخاصة الأسر المنتجة ومساعدتها في تسويق منتوجاتها .

وبينت، أن إدارة المناطق التنموية تسعى لتعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات والجهات التي تعنى بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع الذي أصبح يشهد إقبالا متزايدا محليا وخارجيا .

وعبر عدد من ممثلي الجمعيات والمشاركين عن مدى سعادتهم بهذه المشاركة وإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتوجاتهم، مثمنين دعم ومساندة إرادة والتلفريك . يشار إلى أن برنامج إرادة هو برنامج وطني أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2002 كأحد المبادرات التنموية للوزارة، وتتم إدارته وتنفيذه من قبل الجمعية العلمية الملكية.

ويهدف برنامج “إرادة” إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأردنيين من خلال تحسين إنتاجيتهم وخاصة في المناطق الفقيرة وذلك عن طريق تشجيعهم على المبادرة والتوجه نحو إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى تحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي لهم، وكذلك من خلال العمل على رفع مستوى الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي، واستكشاف الفرص الاستثمارية ضمن الموارد المتاحة في المجتمعات المحلية للمساعدة في إقامة المشاريع وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية بشكل عام