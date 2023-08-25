الخصاونة: تعديلات قانون الملكية العقارية تجعلني أنام قرير العين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، إن التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية، مهمة جدا لجذب الاستثمارات إلى الأردن.

وأضاف الخصاونة، خلال افتتاح ملتقى “عام على التحديث”، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، أنه ينام قرير العين زملاؤه الوزراء في الحكومة على ما يتضمنه القانون من بنود وأحكام، تسعى موضوعيا إلى تشجيع الاستثمار وبشكل آمن ضمن آليات تسمح لنا بالتحرك في إطار الكثير من الملكيات العقارية الموجودة لدى الدولة.

وأوضح أن الحكومة تستطيع توظيف هذه الملكيات الموجودة لديها، للدخول في شراكات من شأنها أن تنتج مشاريع تخلق آفاقا توظيفية للأردنيين، بعيدا عن أي مغامرات في أي نوع، وفي إطار حوكمة رشيدة تعطي الحكومة المرونة وتجعل أعضاءها ينامون قريري الأعين بأن مقدرات الأردن مصانة وأنها تخلق وظائف وتنتج تنمية في البلاد