الخصاونة: ملتزمون بعدم الاقتراب من قرارات البنك المركزي

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، إن الحكومة لديها التزام مقدس بعدم الاقتراب من استقلالية قرارات البنك المركزي.

وأضاف الخصاونة، خلال افتتاح ملتقى “عام على التحديث”، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، أن الحكومة لديها التزام مقدس بعدم الاقتراب من استقلالية قرارات البنك المركزي التي تحافظ على الاستقرار النقدي للأردن الذي يصب في النهاية في خدمة المواطن، وتعزيز الاستقرار النقدي والاستثمار في البلاد.

وأوضح أن ذلك سيكون بعيدا عن شعبويات تطلب من الحكومة أن تتدخل فيما يتبناه البنك المركزي من سياسات قائمة على قواعد علمية، مستدركا “لن تتدخل الحكومة في قرارت البنك المركزي في هذا الإطار بأي شكل من الأشكال ولن تسعى إلى ذلك”.

وأشار إلى أن الحكومة ستظل ملتزمة في السياسات المالية الحصيفة والتزامات الإصلاحات الهيكلية التي لن تكون شعوبية.

وتابع “نسير أيضا على طريق تحقيق هدف نمو الإيرادات المحلية في العام الحالي، ولدينا احتياطي مريح جدا من العملات الأجنبية في البنك المركزي