أعمال صيانة للإنارة على عدد من الطرق في الأردن

وطنا اليوم:نفذت كوادر مديرية الإنارة في وزارة الأشغال العامة مساء الخميس وفجر الجمعة أعمال صيانة لأعمدة الإنارة ولوحات الانارة الكهربائية على طريق السلام، انطلاقا من العاصمة عمان وحتى منطقة البحر الميت، وشملت الاعمال تغيير كابلات ووحدات إنارة وصيانة اللوحات الكهربائية.

كما أجرت فرق المديرية أعمال صيانة لوحدات الإنارة على جسر أم النعاج وما حوله و منطقة الدفاع المدني، إشارة دبابنة في مدينة السلط.

وتهيب وزارة الأشغال العامة والإسكان بالأخوة المواطنين ضرورة التبليغ الفوري عن أية اعطال يلاحظونها على أعمدة الانارة والمبادرة الفورية لابلاغ الاجهزة الامنية او غرفة عمليات الوزارة عن اية محاولات عبث يرصدونها بألوحة الانارة وأعمدتها