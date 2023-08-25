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وزراء سابقين ومسؤولين كبار على مائدة السفير السعودي بعمان

منذ ثانيتين
وزراء سابقين ومسؤولين كبار على مائدة السفير السعودي بعمان

وطنا اليوم:أقام السفير السعودي في عمان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها عدد من الشخصيات.
وقال السديري في تغريدة له عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، “من اهم مخرجات الدورة ١٨ للجنة السعودية الأردنية المشتركة، الذي عقدت في الرياض مؤخرا . دعم القطاع الخاص وتكريس دوره الريادي لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين”.
وشهد الإفطار حضور كل من: رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، ووزير الصحة الأسبق سعد جابر، ووزير البيئة الأسبق حازم ملحس.
ودأب السفير السعودي على إقامة مأدبة إفطار أسبوعية كل جمعة لشخصيات وطنية أردنية


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