الريحاني: معظم الحضانات المنزلية دون ترخيص

وطنا اليوم:أكدت مديرة مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، أمل ريحاني، أنّ حاجة المملكة لتقديم رعاية الحضانة لكل الاطفال من عمر الولادة إلى عمر الأربع سنوات تبلغ 40 ألف حضانة.

وقالت الريحاني إن معظم الحضانات المنزلية ما تزال دون ترخيص، والإحصائيات المرخصة تتحدث عن وجود قرابة 1100 حضانة تقدم خدماتها الرعائية لما يقارب 38 ألف طفل، و قرابة 3300 امرأة عاملة.

وبينت أنّ العمل في الحضانات فرصة كبيرة لاقتصاد الرعاية للمرأة وتمكينها ووزارة التنمية في الفترة الأخير حيث عملت على رفع عدد الحضانات، وتمثل ذلك بتعميم الوزيرة وفاء بني مصطفى على 41 مديرية في الميدان، بتشجيع جمعيات الميدان التي تهتم بتمكين المرأة بالتقدم لمنحة إنشاء حضانات، داعية الجمعيات التي تقدم خدمات رياض أطفال، للتوسع إلى قطاع الحضانات.

وأشارت إلى انّ العديد من الحضانات المنزلية لها اليوم فرص دعم، من الوزارة والشركاء الداعمين بمنح فرش وتجهيز الحضانات بالإضافة إلى دورات واسعة ومكثفة وكل ذلك لتشجيع السيدات على ترخيص الحضانات المنزلية