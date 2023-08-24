المياه: محطة مخيم الزعتري مسؤولية منظمة دولية

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري، الأربعاء، إن محطة رفع المياه العادمة داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق التي وقعت فيها 4 وفيات لأشخاص من جنسية عربية، “ليست تابعة لسلطة المياه ولا علاقة لها بها”.

وصباح الأربعاء، توفي الأشخاص الأربعة نتيجة سقوطهم داخل بركة تابعة لمحطة تنقية في المخيم، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الصيانة للمحطة، بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام.

الوزارة أوضحت في بيان، أن محطة رفع المياه العادمة التي تقع داخل مخيم الزعتري “تقع ضمن شبكة الصرف الصحي والمسؤول عن تشغيلها منظمة دولية من خلال شركات خاصة وهي التي تمت فيها حادثة الوفاة وليست ضمن مسؤولية سلطة المياه”.

وفي وقت سابق، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويونيسف في بيان، عن حزنهما الشديد إزاء “الوفاة المأساوية” لأربعة لاجئين سوريين في محطة ضخ مياه الصرف الصحي في مخيم الزعتري.