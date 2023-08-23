الطراونة عن المتحور الجديد: لا داع للهلع لكن الحذر واجب

وطنا اليوم:قال أخصائي الأمراض التنفسية والصدرية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا “آيرس” من المرجح أن يصل الأردن خلال الأيام القادمة، خاصة بعد بدء تسجيل حالات إصابة بالدول المجاورة منها لبنان والكويت ومصر.

وأكد الطراونة أنه لا يوجد ما يستوجب الهلع والخوف حيال هذا المتحور الجديد من كورونا، ولكن الحذر واجب وفق قوله، كون أعراض الإصابة تكون ما بين خفيفة إلى متوسطة ومنها زكام وعطاس وارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف أنه كطبيب خبير في هذا المجال، “لا يوجد ما يستدعي اتخاذ أي اجراءات وقائية، خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا قد انتهت وتم اعتبار الفيروس على أنه اعتيادي ولا يهدد الصحة العالمية”.

ونصح الدكتور الطراونة الأشخاص الذين يعانون حاليا من التهابات في المجاري التنفسية العليا تغطية الفم والانف عند السعال والعطاس وغسل اليدين جيدا بشكل مستمر لمنع نقل العدوى لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد وجود حاجة ملحة حاليا لأخذ الحيطة والحذر لأن المتحور الجديد دخل المناطق العربية بالعموم والدول المحيطة بالأردن بالخصوص مع بدء دوام طلبة المدارس، حيث نصح بضرورة توعية الطلبة بضرورة عدم نقل العدوى داخل الصفوف اضافة لتهوية الغرف الصفية واعطاء إجازة للطالب الذي يعاني من أعراض الرشح والزكام.

وأوضح بأن الفيروسات التنفسية لا تختفي، وانما يزداد نشاطها في بعض أوقات السنة ويتراجع في البعض الأخر مشيرا إلى أنها في تحور مستمر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، أنّ نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكّدت إيجابية حالتين لفيروس “كوفيد-19” من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 “آيرس”