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البنك الأردني الكويتي يشارك في حملة “حقيبتي.. احملها عني”

منذ ساعة واحدة
البنك الأردني الكويتي يشارك في حملة “حقيبتي.. احملها عني”

وطنا اليوم: في اطار مسؤوليته الاجتماعية واهتمامه بخدمة المجتمع المحلي بكافة شرائحه وخاصة في المناطق الاقل حظا وانسجاما مع اهداف التنمية المستدامة وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. قام البنك الأردني الكويتي بتقديم الدعم لحملة “حقيبتي.. احملها عني ” بالتعاون مع جمعية قوافل الخير للاغاثة والتنمية. والتي اقامت مهرجان العودة للمدارس يوم الاثنين 21/8/2023 في حديقة الامير هاشم في منطقة الهاشمي.

وكان قد قام مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك عبدالوهاب السمان يرافقه احد المتطوعين من زملاءه بتوزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على عدد من طلبة المدارس الحكومية من الايتام والفقراء.. بهدف تخفيف اعبائهم ومساعدتهم على مواصلة دراستهم في اجواء مليئة بمشاعر الفرح والتضامن. مما كان له الأثر الكبير في نفوس جميع الأطفال وذويهم والقائمين على هذه الحملة. حيث اكد السمان على اهمية هذه المبادرة في مساعدة الطلبة على استقبال العام الدراسي الجديد مزودين بالحقائب والقرطاسية اللازمة.

هذا ويحرص البنك الأردني الكويتي على التعامل مع مختلف فئات المجتمع المحلي ضمن استراتيجيته القائمة على المشاركة في تقديم الدعم للحملات الخيرية لمد يد العون ولمساندة الاسر العفيفة وخاصة في المناطق الاقل حظا. وفي مختلف محافظات المملكة.


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