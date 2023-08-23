نصف مليون دينار لصيانة مسجد الملك المؤسس

وطنا اليوم:أوضح أمين عام وزارة الاوقاف الدكتور عبدالله عقيل، الأربعاء، أن الوزارة تجري الصيانة الدورية لمسجد الملك المؤسس ومرافقه المختلفة حيث تم تخصيص مبلغ نصف مليون دينار لغايات الصيانة.

وحول شكاوى المصلين من ضعف أجهزة التكييف بالمسجد أوضح العقيل في تصريح ” أن الوزارة حاولت إجراء صيانة له الا انها لم تتمكن من ذلك بسبب قدم الاجهزة وعدم توفر قطع لها بالإضافة إلى ارتفاع كلف الصيانة، لذا قررت الوزارة تغيير كامل النظام القديم وتركيب نظام تكيف مركزي جديد بتكلفة تتراوح ما بين 160 الى 280 الف دينار.

وتابع :”تم حديثا تزويد المسجد بمكيفات متنقلة لتكييف المسجد بعدد 5 مكيفات بقدرة 5 طن لكل مكيف الى حين توريد وتركيب نظام التكيف المركزي الجديد والذي سينجز خلال مدة اربعة شهور تقريبا”.

وكان مصلون عبروا عن استيائهم من ضعف أجهزة التكييف بالمسجد، في مسجد الملك المؤسس مشيرين لحاجة المسجد لأجهزة تبريد مركزية في ظل الأجواء الحارة جدّاً، حيث يحتوي فقط أربعة أجهزة تكييف عمودية أحدها معطل منذ اشهر